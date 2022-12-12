Eski eşi tanıdık çıktı! Kaan Yıldırım'ın bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu isim...

Eski eşi tanıdık çıktı! Kaan Yıldırım'ın bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu isim...

Aşk hayatı magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Kaan Yıldırım'ın eskiden evli olduğu oyuncuyu duyanlar şaşıp kaldı. İşte Kaan Yıldırım'ın eski eşi...

Sipahi dizisiyle ekranlara dönen Kaan Yıldırım, magazin gündeminden düşmüyor.

Hadise ile yaşadığı aşkın ardından Hande Erçel ile anılan Kaan Yıldırım, herkesi şaşırttı ve Pınar Deniz'le aşkını ilan etti.

Mutlu bir beraberlik yaşayan ünlü çift, romantik pozlarını da paylaştı.

Özel hayatı mercek altına alınan oyuncu Kaan Yıldırım, yeni dizisi Sipahi'deki rolüyle beğeni topladı.

Öte yandan Yıldırım'ın biyografisini inceleyenler ise bir zamanlar evli olduğunu öğrendi.

Meslektaşıyla aynı yastığa baş koyan Kaan Yıldırım'ın eski eşi bakın kim çıktı...

Kaan Yıldırım-Ezgi Eyüboğlu aşkı

Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu, "Ulan İstanbul" dizisinde aşk yaşayan bir çifti canlandırmışlardı. Ünlü çift, gerçek hayatta da nikah masasına oturdu.

2016 yılında evlenen Yıldırım ve Eyüboğlu çifti, 6 yıl süren dolu dizgin bir aşk yaşadı.

Romantik pozları ve ilişkileriyle magazine örnek olan Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyiboğlu'ndan evliliklerinin 3. yılında üzen haber geldi.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2019 yılında mahkemeye başvuran ünlü çift, yollarını tek celsede ayırdı.