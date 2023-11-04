Eski eşini görenler inanamıyor! Meğer Cennet Mahallesi'nin yıldızıyla evlenip boşanmış Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in hayatı merak ediliyor. Zafer Ergin'in eski eşini duyanlar büyük şaşkınlık yaşıyor. İşte usta oyuncunun eski eşi..

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Türk televizyonlarının en uzun süren dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran oyuncu Zafer Ergin'in eski eşi gündeme geldi.

Birçok dizide rol alan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Zafer Ergin'in eski eşini duyanlar şaşırıyor.

Ünlü oyuncuların özel hayatları sosyal medyada sık sık merak konusu oluyor.

Hayranları, başarılı oyuncunun özel hayatını araştırıyor. Arka Sokaklar dizisinde gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan Zafer Ergin'in özellikle eski eşi merak uyandırdı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan Zafer Ergin, Ankara Deneme Sahnesi'nden yetişmiş, çeşitli film ve dizilerde rol almıştır.

Eski eşi ünlü oyuncu çıktı

Şimdilerde Binnaz Ergin ile evli olan Zafer Ergin'in eski eşi dikkat çekti. İlk olarak 1975 yılında evlenen Zafer Ergin'in ilk eşi Cennet Mahallesi'nin yıldız oyuncusu çıktı.

Zafer Ergin'in eski eşinin Cennet Mahallesi oyuncusu olduğunu duyanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Zafer Ergin'in eski eşinin Cennet Mahallesi'nde Pembe karakterini canlandıran usta oyuncu Melek Baykal olduğu ortaya çıktı.

1975 yılında evlenen Zafer Ergin ve Melek Baykal çifti, 4 yıl süren evliliklerini 1979 yılında sonlandırma kararı alarak boşandı.