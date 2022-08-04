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    Eski gelin adayı açıldıkça açılıyor! Hanife Güldal minicik elbisesiyle olay oldu...

    Evlilik programlarıyla tanınan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hanife Gürdal, sosyal medyadan paylaştığı pozuyla olay yarattı.
    • 04.08.2022 - 12:24
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    Eski gelin adayı açıldıkça açılıyor! Hanife Güldal minicik elbisesiyle olay oldu...

    Bir dönem gündüz kuşağında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran izdivaç programlarında yaşanan olaylar, magazin manşetlerini süslüyordu.

    Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan, Songül Karlı gibi ünlü isimlerin sunumuyla ekranlara gelen bu programlara, birçok gelin ve damat adayı katıldı.

    Programdan sonra ünü katlanarak artan gelin adaylarından biri de Hanife Gürdal oldu.

    İlk olarak Esra Erol'un ardından da Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarında boy gösteren Hanife Gürdal, tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Sivri diliyle ekranların aranan yüzü olan Gürdal, programdan sonra tesettürünü çıkarma kararı aldı.

    Bu kararı nedeniyle bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Gürdal, 2019 yılında Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.

    Minicik elbiseyle poz verdi

    Hanife Gürdal, son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekti.

    Takipçilerinin her fırsatta eski halini hatırlattığı Hanife, bikinisinin üstüne beyaz bir mini elbise giyip poz verdi.

    Ancak Hanife Gürdal'ın bu pozu fazlasıyla olumsuz yorum aldı.

    Gelin adayı Hanife'nin pozunu görenler "Nereden nereye" dedi.

    Hanife Gürdal ise yorumlara yanıt vermemeyi tercih etti.

    Hanife Gürdal'ın boyunu uzun göstermek için fotoğrafa shop yaptığı da iddia edildi.

    Eski gelin adayı açıldıkça açılıyor! Hanife Güldal minicik elbisesiyle olay oldu... #1

    Eski gelin adayı açıldıkça açılıyor! Hanife Güldal minicik elbisesiyle olay oldu... #2

    Eski gelin adayı açıldıkça açılıyor! Hanife Güldal minicik elbisesiyle olay oldu... #3

    Eski gelin adayı açıldıkça açılıyor! Hanife Güldal minicik elbisesiyle olay oldu... #4


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