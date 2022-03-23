Eski gelin adayı Hanife Gürdal açıldıkça açıldı, saçıldıkça saçıldı! Dantelli geceliği sosyal medyayı salladı

Zuhal Topal'ın programında boy gösteren Hanife Gürdal, şimdilerde sosyal medyanın aktif yüzlerinden birisi. Programdan sonra açılan Gürdal, verdiği pozlarla hayranlarının dikkatini çekiyor.

Türkiye'de bir dönem birden fazla evlilik programı vardı ve gündüz kuşağındaki bu programlar vatandaşları her anlamda etkiliyordu.

Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan ve Songül Karlı'nın yaptığı bu programlara, birbirinden farklı gelin ve damat adayları katıldı.

Bu adayların bazıları çok ünlendi bazıları ise isimleri unutularak, sessizce yarışmadan ayrıldı.

İsmi duyulanlardan olan Hanife Gürdal, Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programına katıldı ve hemen dikkati çekti.

Tavırları ile herkesin ilgisini çeken Gürdal, evlilik programından sonra daha çok konuşulmaya başlandı.

Asıl çıkışını evlilik programından sonra yapan Gürdal, tesettürlü halinden vazgeçince iyice gündem oldu.

DANTELLİ GECELİKLE POZ

İzdivaç programıyla üne kavuşan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından gecelikli pozunu paylaştı.

Son olarak bikinili pozlarıyla gündeme gelen Gürdal, bu defa ise gecelik pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti.

Eşinden gelen çiçekleri, dantelli geceliği ile takipçilerine sunan fenomen gelin adayı hem övgü hem eleştiri aldı.

Bunun yanı sıra, pijamalı pozlarını sergileyen Gürdal için, "Allah hidayet versin" tarzında bazı eleştirici ve sert yorumlar geldi. Yorumlara aldırış etmeyen Gürdal, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

İŞTE O DANTELLİ POZ