İzdivaç programlarıyla tanınan eski gelin adayı Naz Mila, paylaşımlarıyla olay yaratıyor. Bu kez dantelli sütyeniyle poz verip takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı evlenme programındaki gelin ve damat adayları o döneme damga vurmuştu.

İzdivaç programları yayından kaldırılsada, programda bulunan gelin ve damat adayları gündeme gelmeye devam ediyor.

Zuhal Topal'la programında boy gösteren ve ismini milyonlara duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, bir kez daha gündeme geldi.

30 yaşındaki fenomen isim, daha önce bir evlilik yaptığını ve kızı olduğunu canlı yayında itiraf etmişti. Ancak kızıyla hiç görüşmediğini eklemişti.

Ünlü isim son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarıyla takipçilerinden linç yemesine rağmen, devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Instagram hesabından yaptığı yarı çıplak paylaşımlar ağızları açık bırakıyor. İddialı pozları olayu yaratmaya devem ediyor.

Eski gelin adayı Naz Mila, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşmla nefes kesti. Ünlü ismin paylaşımına yorum yağıyor.

Pembe dantelli iç çamaşırıyla poz verdi!

Fenomen gelin adayı Naz Mila, pembe dantelli sütyeniyle kamera karşısına geçti. İddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Yorumlar çığ gibi büyüyor.

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Naz Mila, son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Erkek takipçileri paylaşıma akın etti. "Ortalık alev aldı" gibi yorumlar gelmeye devam ediyor.