Eski gelin adayı Naz Mila'nın müstehcen pozları olay oldu, yorumlar coştu! 'Ayakkabından su içilir'

İzdivaç programıyla adını duyuran gelin adayı Naz Mila, sosyal medyadan paylaştığı kareleri ile takipçilerinin dikkatini çekti.

Aslen Azerbaycan'da doğup büyüyen Naz Mila, Türkiye'ye gelerek adını katıldığı bir izdivaç programı ile duyurdu.

Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı 'Evleneceksen gel' adlı programın popüler gelin adayları arasında yer alan Naz Mila, fenomen haline geldi.

Ardından oyunculuğa da atılan Mila, "Zehirli Tohumlar" filminde rol aldı.

30 yaşındaki fenomen, YouTube kanalından yaptığı açıklamada 12 yaşında bir kızı olduğu ancak görüşemediğini de açıklamıştı.

Ekranların ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mila, cesur ve iddialı kareleriyle gündeme geldi.

Her karesi olay

Dekolteli pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Naz Mila, oldukça yüksek yorum ve beğeni sayısına da sahip.

Siyah uzun saçları ve silikon göğüsleriyle iddiasını ortaya koyan fenomen, aktif bir şekilde paylaşımlarını sürdürüyor.

Takipçileri ise yorum yapmaktan geri kalmıyor. Naz Mila'ya "Çok değiştin", "Kendine ne yaptın", "Sana dayanılmaz", "Çok güzelleştin", "Cesur kadın" gibi yorumlar geliyor.

İşte 1.4 milyon takipçisi olan Naz Mila'nun cesur pozları...