Eski gelin adayı Solmaz açıldıkça açıldı, leopardan dekolte verdi! 'Baya bozuldun..'

Katıldığı evlilik programı sayesinde tanınan Solmaz Çiros, geçen zamanda hem değişti hem de bir hayli kilo aldı. Eskli gelin adayını görenler, tanımakta zorlanıyor.

Türk televizyonlarında evlilik programları oldukça popülerdi ve bu programlar uzun bir döneme damga vurdu.

Her kanalda yayınlanan evlilik programları rekor kırarken, programları sunanlar ise herkesin yakından tanıdığı isimler oldu.

Zuhal Topal, Seda Sayan, Songül Karlı, Esra Erol... Bu isimlerin sunduğu programlar ve katılan adaylar, herkesin diline dolandı.

Bu programa katılan bazı adaylar unutuldu ancak bazıları gündeme damga vurdu ve sosyal medya üzerinden takipçi kazandı.

Bu adaylar arasında yer alan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın sunduğu programda yer aldı. Çiros, yaptığı danslarla programdaki herkesi etkiledi.

Tavırları, dansları ve güzelliği ile Seda Sayan'ı bile etkileyen ve klipte oynayan Çiros, şu sıralar bambaşka bir görünüme sahip.

Zaman içerisinde kilo alan ve eski halinden eser kalmayan Solmaz Çiros, cesur kareleri ile herkesi şaşkına uğratıyor.

Solmaz'dan cesur kareler

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Solmaz Çiros, fenomenlerden biri oldu. Her karesi ile olay olan güzel isim, evlilik porgramından beri onu takip edenleri şaşırtmayı başarıyor.

Zaman zaman acımasızca eleştirilen Solmaz, yapılan yorumları takmayarak yoluna devam ediyor.

Son olarak leopar elbiseli bir pozunu paylaşan ve yine olay olan eski gelin adayı için, "Kilo almış" yorumları geldi.

Eski haline göre kilo aldığı görülen Çiros, cesur pozlarını peş peşe yayınlıyor.