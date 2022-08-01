Eski halinden eser kalmadı...Survivor Sabriye'nin bikinili pozu olay oldu!

Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Sabriye Şengül, siyah bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.

1988 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Sabriye Şengül, 2016 yılında İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenip dünya şampiyonu oldu.

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Survivor yarışmasına da katılan Sabriye Şengül sempatik ve doğal halleriyle herkesin gönlünü kazandı.

Survivor Sabriye, yarışmadan sonra sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı.

Sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla gündeme gelen güzel yarışmacı Sabriye Şengül, değişimiyle dikkatleri üzerine çekti.

Survivor sonrası değişimi ile gündeme gelen Sabriye'nin eski halinden eser kalmadı.

Instagram hesabından paylaştığı pozları takipçilerinin beğenisine sunan Şengül, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Kaslı vücudu ile beğeni toplayan Sabriye Şengül, son olarak voleybol oynadığı kareleri paylaştı.

İşte o anlar..