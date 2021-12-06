Eski halinden eser yok! Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son hali

Bir döneme damgasını vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın yıllar içindeki değişimi, sevenlerini hayrete düşürdü.

Hikayesi ve karakterleriyle televizyon ekranlarının efsane dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları, sosyal medyada en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor.

''Bu bir mafya dizisidir'' sloganıyla ekranlara gelen Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle büyük bir üne kavuşan Necati Şaşmaz'ın hayatı da sevenlerinin radarında...

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz nam-ı değer Polat Alemdar, yıllar içindeki değişimiyle gündeme oturdu.

ASIL MESLEĞİ TURİZMCİLİKTİ

1971 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Zaza asıllı oyuncunun asıl mesleği turizmcilikti.

Üniversite sınavını kazanamadığı için bir süre Kanada, ABD ve Ukrayna'da yaşayan Şaşmaz, Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da bir sigorta acentesinde çalıştı.

HAYATI OSMAN SINAV'IN TEKLİFİYLE DEĞİŞTİ

Osman Sınav'ın teklifi üzerine hayatı değişen Necati Şaşmaz, bir anda Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birinde başrol oldu.

2009 yılında ''Yazete'' adında bir haber sitesi kuran ünlü oyuncu, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı.

DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Şimdilerde 49 yaşında olan Necati Şaşmaz'ın değişimi, sevenlerini hayrete düşürdü.

İşte ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın son hali...