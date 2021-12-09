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    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in değişimi

    Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 16:22
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    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in değişimi

    Aşk- Memnu dizisi, aradan yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

    Aşk-ı Memnu oyuncularının değişimleri de zaman zaman gündeme geliyor. Dizi ile yıldızı parlayan Pelin Ermiş de son dönemin dikkat çeken isimlerinden oldu.

    AŞK-I MEMNU CEMİLE'NİN DEĞİŞİMİ

    Fazla kilolarından kurtulduktan sonra yüzüne estetik yaptırdığı iddia edilen 39 yaşındaki Pelin Ermiş'in son hali görenleri hayrete düşürdü.

    Pelin Ermiş, estetik yaptırdığı iddialarını yalanlasa da sosyal medya kullanıcıları neredeyse tanınmayacak halde olan oyuncunun estetik yaptırdığı yönünde hemfikir.

    İşte Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş'in son hali...

    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in değişimi #1

     

    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in değişimi #2

    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in değişimi #3

    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in değişimi #4

    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in değişimi #5

    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in değişimi #6

    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in değişimi #7

    Eski halinden eser yok şimdi! Aşk-ı Memnu nun Cemile si Pelin Ermiş in değişimi #8

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