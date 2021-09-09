Eski halini görenler şaşırdı! Nusret Gökçe takipçilerini 22 yıl öncesine götürdü: 'Bu ciddi bir iş'

Eski halini görenler şaşırdı! Nusret Gökçe takipçilerini 22 yıl öncesine götürdü: 'Bu ciddi bir iş'

"Salt Bae" hareketiyle adını tüm dünyaya duyuran şef Nusret Gökçe, takipçilerini 22 yıl öncesine götürdü. Dünyanın pek çok yerinde restoranları olan Nusret, yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı.

Seveni olduğu kadar sevmeyeni de bulunan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda İspanya İbiza'daki yeni restoranını duyurmuştu.

ABD, Dubai ve Yunanistan'da da restoranları bulunan Nusret, yaptığı son paylaşımıyla kasap çıraklığından geldiği günleri unutmadığını bir kez gösterdi.

Ünü ülke sınırlarını aşan restoran zincirleri sahibi olan Nusret, 38 milyon takipçili Instagram hesabından 22 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Henüz 10 yaşlarındayken iş hayatına adım atan Nusret, paylaşımına, "Bu ciddi bir iş, 22 yıl önce. Bostancı Civ Civ Mahallesi" notunu düştü. Fenomen ismin fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

MAÇKA PALAS'IN YENİ SAKİNİ

Nusret, geçtiğimiz haftalarda bir zamanlar Abdülhak Hamid Tarhan, Kerime Nadir, Turgay Şeren gibi ünlü isimlerin yaşadığı Nişantaşı'ndaki Maçka Palas'ın yeni sakini olmuştu.

Ünlü işletmeci, ''Şair-i Azam'' olarak anılan Abdülhak Hamid Tarhan'ın dairesine taşınmıştı.