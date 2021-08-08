Eski halini görenler şaştı kaldı! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu da estetik harikası çıktı

Spiker, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kendisi gibi oyuncu olan ve sık sık magazin gündemine gelen büyük kızı Deren Talu'nun estetiksiz halleri, görenleri şaşkına çevirdi.

Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla sık sık magazin gündeminde yer almayı başarıyor.

Annesinin izinden gidip oyunculuğa başlayan ve güzelliği ile dikkat çeken Deren Talu, kariyerini hem oyunculuk hem de modellik üzerine yapmak istiyor.

AKINCI DİZİSİNDE ROL ALDI

İlk gerçek dizi deneyimini ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi gibi isimlerin yer aldığı Akıncı dizisinde Didem karakteriyle yaşadı.

DENİZ KIZINI CANLANDIRDI

Daha sonra dijital dizi ve film platformu olan BluTV'de yayınlanan 'Doğu'' dizisine konuk oyuncu olarak katılan Deren Talu, burada da bir deniz kızını canlandırdı.

Talu'nun soğuk havaya rağmen dizi çekimlerini profesyonel bir şekilde tamamladığı öğrenildi.

ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDA ESTETİKLE TANIŞTI

Ancak 24 yaşındaki Talu'nun çok küçük yaşlarda estetikle tanıştığı ortaya çıktı. Eski fotoğrafları ortaya çıkan Talu'nun başta burnu olmak üzere yüzüne bir çok müdahale yapıldığı görüldü.

Şimdilerde güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Talu'nun bu halini görenler gözlerine inanamadı.

''DEREN DE ESTETİK HARİKASIYMIŞ''

Deren Talu'nun yıllar önce çekilen fotoğrafları, sosyal medyayı salladı.

Talu'nun estetkiksiz halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Deren de estetik harikasıymış" yorumunda bulundu.

İşte Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz hali...