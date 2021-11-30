Eski halini görenler yıkıldı! Evlilik Hakkında Her Şey'in yıldızı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali gündem oldu. Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler, "Gökçe de estetikliymiş' demekten kendini alamadı.

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Törpü Yeliz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle yıldızını iyice parlattı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'nün ardından Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler gibi başarılı dizilerde boy gösterdi.

Uzun yıllardır ekranda olan ve birçok dizi, film, sinema ve reklam projesinde yer alan Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği "Oya" karakteriyle ününe ün kattı.

MATİLDA ROLÜYLE EZBERLERİ ALT ÜST ETTİ

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan 39 yaşındaki başarılı oyuncu, şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Güzel oyuncu, ayrıca Netflix'in Türk yapımı Kulüp dizisinde canlandırdığı Matilda rolüyle de ezberleri alt üst ediyor.

ESTETİKSİZ HALİ ŞOKE ETTİ

Hakkında araştırma yapanlar, Gökçe Bahadır 'ın eski halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Geçen yıllar ile birlikte görüntüsü de oldukça değişen Gökçe bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş'' demekten kendini alamadı.

İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...











