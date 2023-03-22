Eski kareleri olay! Kraliçe'nin yıldızı Burcu Özberk'in yıllar içindeki değişimi hayret ettirdi... Kraliçe dizisinin başrolü Burcu Özberk'in eski halini merak eden izleyiciler, yıllar içindeki değişimi karşısında beğeni butonuna basmadan geçemedi.

Oyunculuk serüvenine Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hurican Sultan ile adım atan Burcu Özberk, kariyerini aldı yürüdü.

Asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı karakteriyle yakalayan Burcu Özberk, şimdilerde ekranların sevilen yüzleri arasında yer alıyor.

Aslen Eskişehirli olan Burcu Özberk, Aslan Ailem, Afilli Aşk, Çocukluk, Aşk Mantık İntikam dizilerinde de rol aldı.

Şimdilerde ise Kraliçe dizisiyle setlere dönen Burcu Özberk, Deniz Gencer Akça karakteriyle dikkat çekti.

İzleyicilerin beğenisini kazanan Burcu Özberk hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

Burcu Özberk'in eski hali

Performansı bir yana güzelliğiyle ve değişimiyle de hayret ettiren Burcu Özberk'in eski karelerini görenler şaştı kaldı.

33 yaşındaki Burcu Özberk'in yüz hatlarının iyice oturması ve güzelleşmesiyle büyük bir değişim yaşadığı görüldü.

Estetik iddiaları hakkında Burcu Özberk, "Sürekli böyle haberler çıkıyor ama bu yaşıma kadar hiç operasyon geçirmedim ve hiç estetiğim yok" ifadelerini kullandı.

İşte Burcu Özberk'in şaşırtan değişimi...