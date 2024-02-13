Eski sevgilisini vahşice öldürmüştü! İtalyan futbolcunun cezası belli oldu... 2022 yılında eski sevgilisi Alessandra Matteuzzi'yi vahşice öldüren İtalyan futbolcu Giovanni Padovani'nin cezası belli oldu.

ensonhaber.com

Eski kız arkadaşını feci şekilde öldüren eski İtalyan futbolcu Giovanni Padovani'nin cezası belli oldu.

56 yaşındaki eski sevgilisini vahşice öldüren İtalyan futbolcu Giovanni Padovani ömür boyu hapis cezasına çarptılırıldı.

28 yaşındaki Giovanni Padovani, 2022 yılında meydana gelen olayda eski kız arkadaşı Alessandra Matteuzzi'yi vahşi bir şekilde öldürmüştü.

Giovanni Padovani'nin 56 yaşındaki Matteuzzi'yi öldürmesine ilişkin dava dün görüldü. Giovanni Padovani'ye müebbet hapis cezası verildi.

Giovanni Padovani'nin 56 yaşındaki eski sevgilisini çekiçle vura vura vahşi bir şekilde öldürmesi İtalya'da uzun süre gündem olmuştu.

Akıl sağlığım yerinde değildi

Giovanni Padovani mahkemedeki ifadesinde "İyi değildim, aklım yerinde değildi ve telafisi mümkün olmayan bir şey yaptım." dedi.