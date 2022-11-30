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    Eski yarışmacılar yarışıyor! MasterChef Türkiye 142. bölüm fragmanı!

    MasterChef Türkiye'nin 142. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte büyük eğleneceye ve heyecana sahne olacak yeni bölümün tanıtımı..
    • 30.11.2022 - 11:25
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    Eski yarışmacılar yarışıyor! MasterChef Türkiye 142. bölüm fragmanı!

    MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ilk eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya oldu.

    Son olarak 141. bölümüyle ekranlara gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde büyük bir heyecan yaşanacak.

    İzleyiciler 142. bölümde yaşanacakları merak ederken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde eski yarışmacılar programam konuk oluyor.

    Eski yarışmacılar ile yeni yarışmacıların yarışacağı bölüm büyük bir heyecana sahne olacak. İşte MasterChef Türkiye 142. bölüm fragmanı..

    MasterChef Türkiye 142. bölüm fragmanı VİDEO


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