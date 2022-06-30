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Eski yıldız futbolcunun kızı kucak dansı yaptı! Futbolcu böyle tepki gösterdi..

Eski yıldız futbolcunun kızı kucak dansı yaptı! Futbolcu böyle tepki gösterdi..

Kızının o görüntülerini gören eski futbolcu Twitter hesabından bir emoji ile tepki gösterdi.İşte o tweet..