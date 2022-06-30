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- Eski yıldız futbolcunun kızı kucak dansı yaptı! Futbolcu böyle tepki gösterdi..
Eski yıldız futbolcunun kızı kucak dansı yaptı! Futbolcu böyle tepki gösterdi..
Kızının o görüntülerini gören eski futbolcu Twitter hesabından bir emoji ile tepki gösterdi.İşte o tweet..
- 30.06.2022 - 17:00
- Güncelleme : 30.06.2022 - 17:03
Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu Michael Owen'ın kızı Gemma'nın bir programda yaptıkları büyük gündem oldu.
Aşk Adası isimli bir programda yarışan Gemma cesur kıyafeti ve yaptıklarıyla sosyal medyayı adeta salladı.Cesur kıyafetiyle kucak dansı yapan Gemma en çok konuşulan konular arasında zirveye oturdu.
Michael Owen'ın tepkisi
Programın sosyal medyada büyük yankı uyandırması sonrası efsane futbolcu twitter hesabından bir emoji paylaşarak tweet attı.İşte Owen'ın o paylaşımı..