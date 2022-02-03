Eskiler 'Hayalet Sevgilim İrem' diye bilir! İrem Yağcı'nın son haline bakın...

Hayalet Sevgilim ve Git şarkısıyla milyonların diline dolanan İrem Yağcı, müzik sektörüne veda etti. Şimdilerde ise anne, eş ve başarılı bir avukat... İşte Hayalet Sevgilim İrem'in son hali...

Hayalet Sevgilim ve Git şarkısı ile dillere adeta pelesenk olan şarkıcı İrem, bir anda kayboldu.

Sesiyle pek çok kişiyi büyüleyen şarkıcının hayranları ise bu duruma çok üzülüyor. Ancak Yağcı, kariyer hedeflerine emin adımlarla ilerledi.

Şimdilerde 36 yaşındaki İrem, müzik piyasasından uzak kalsa da sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor.

YouTube kanalında şarkılar söylemeye devam eden Yağcı’yı takipçileri buradan takip etmeye devam ediyor.

Evlenip çoluk çocuğa karışan İrem, hem çok güzel bir anne hem de çok başarılı bir avukat.

İşte İrem Yağcı’nın son hali…

EVLENDİ, KIZI OLDU

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun olan İrem Aydın, 2009-2013 tarihleri arasında Baker McKenzie Hukuk Bürosu’nda çalıştı.

Çok başarılı bir avukat olan İrem, 2011 yılında Birtük Aydın ile dünya evine girdi. Çiftin bir kızı oldu.

MÜZİĞE BAŞLAMA HİKAYESİ

Verdiği röportajda şarkıcılıkla ilgili olarak şunları söyledi:

“Müzik benim için o dönemde, ‘Para kazanabilir miyim, okulun parasını çıkartabilir miyim?’ diye baktığım bir şeydi. Babam, ‘Gerekirse arabayı satarız, öderiz’ diyordu. ‘Bu işten para kazanayım da bir işe yarayayım’ diye düşündüm. Fakat kurallarım vardı: ‘Alkollü mekanda çıkmam, istemediğim canlı yayına katılmam, kılık kıyafetime karıştırmam, sevgiliyle magazinde görüntülenmem, bir de vizelerim finallerim döneminde beni sakın aramayın!’ Yapımcılar da mantıklı olarak diyordu ki, ‘Nasıl kazanacağız?’ Sonunda Avrupa Müzik’le anlaştım. Onlar benim Türkan Şoray kanunlarımı kabul ettiler. Erekli Stüdyoları’na girdik, Rıza Erekli dünyanın en iyi insanı. Alper Erinç aranjörüm. 20 günde 11 şarkı kaydettik.”