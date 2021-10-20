EDHO 200. bölüm fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bomba gibi geliyor

EDHO 200. bölüm fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bomba gibi geliyor

Büyük bir sabırsızlıkla beklenen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm fragmanı görücüye çıktı. Yayınlanan fragmana, İlyas'ın vurulması damga vurdu.

Altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor.

Haziran ayında sezon finali yaparak ekranlara veda eden ve o tarihten bu yana izleyenleri kendine hasret bırakan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yedinci sezon bölümleri için geri sayım başladı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı aksiyon dolu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin müdavimleri tarafından merakla beklenen EDHO'nun fragmanı, heyecan yarattı. Yeni sezon ilk bölümü 26 Ekim Salı günü yayınlanacak olan dizinin 200. bölüm fragmanında, ''İlyas'ı öldürmemiz lazım.'' sözleri dikkati çekti.

Fragmanın son sahnesine İlyas'ın vurulması damga vururken Hızır'ın, ''İlyas'ı öldürdüler, İlyas'ıma kıydılar!'' diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri sızlattı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı VİDEO

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir.

Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.