Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan öldü mü, neden diziden çıktı? Yunus Emre Yıldırımer kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan öldü mü, neden diziden çıktı? Yunus Emre Yıldırımer kimdir?

ATV'nin en sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol karakterlerinden biri olan Alparslan, son bölümde başından vuruldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan öldü mü?

En sevilen dizilerden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde büyük bir şok yaşandı. Dizinin başrol karakterlerinden biri olan Alparslan'ın başından vurulması gündem oldu.

Bunun üzerine ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan ölüyor mu?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.

Dizinin izleyicileri, Alparslan'ın ölüp ölmediğine ilişkin bilgi almak için sosyal medya ve arama motorları üzerinden yoğun bir araştırma gerçekleştiriyor.

Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan öldü mü, neden diziden çıktı? Yunus Emre Yıldırımer kimdir?

İşte, merak edilenler..

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterinin diziye veda edeceği söylentileri çıkmıştı.

Yayınlanan son bölümde Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı Alparslan karakteri başından vuruluyor. Böylece Alparslan'ın EDHO'ya veda etmesi bekleniyor.

Ancak Çakırbeyli'nin ölümü hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

5 Şubat 1982'de Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer, ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır’da tamamlamıştır. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümünü kazanmış ve buradan mezun olmuştur.

Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlenmiştir.

İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile olmuştur. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol almıştır.

2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol almış ve Senegal’e giden bir öğretmeni canlandırmıştır.

Aynı zamanda tiyatroya da devam etmiş ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu’na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıkmıştır.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırmıştır.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

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