Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şoke eden ayrılık! EDHO'da yaprak dökümü..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şoke eden ayrılık! EDHO'da yaprak dökümü..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, kadroda bazı ayrılıkların olduğu öğrenildi. Ekip, ayrılan oyuncuların yerini doldurmaya çalışıyor.

ATV ekranlarında yayınalan Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Sevil Akı, Ceren Benderlioğlu, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Hüseyin Avni Danyal gibi önemli isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona hazırlanıyor.

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan dizide yaşanan yaprak dökümü ise izleyicileri üzdü..

Geçtiğimiz sezon boyunca dizinin ana kadrosunda bulunan bazı isimler veda etmişti ancak bu vedaların son olmadığı belirtildi.

Ekibin, giden oyuncuların yerini doldurmak için güçlü transferler yapmak üzere çalışmalara devam ettiği ise gelen bilgiler arasında..

O KARAKTER DİZİDEN AYRILDI

"Yargı" dizisinde yer almaya hazırlanan ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde "Tufan" karakterine hayat veren Hüseyin Avni Danyal'ın yeni sezonda olmayacağı iddia edildi.

YENİ SEZON TANITIMI İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇİLDİ

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Yalçın Hafızoğlu sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan dizinin kanal tanıtımı için kamera karşısına geçti.

Diziden ayrılacağı iddia edilen Ozan Akbaba'nın çekimlere katılması ise dikkati çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ozan Akkaba'nın ilk bölümlerde rol aldıktan sonra diziden ayrılma ihtimali bulunuyor.