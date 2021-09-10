Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında şoke eden iddia! Kriz çıkınca ortalık karıştı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında şoke eden iddia! Kriz çıkınca ortalık karıştı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hakkında ortaya atılan iddia kafaları karıştırdı. Yeni sezonu merakla beklenen dizinin ekibi ile ATV arasında kriz çıktığı öne sürüldü.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla birlikte kadroya katılan yeni oyuncuları merak ediliyor.

Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Eylül sonunda çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

ATV İLE EKİP ARASINDA KRİZ ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Ancak dizi ekibinin yakında sete çıkması beklenirken son gelen haberler ortalığın karışmasına neden oldu. Ortaya atılan iddia, dizi sektörüne bomba gibi düştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi ile ATV yönetimi arasında kriz çıktı. 200. bölümüyle açılış yapmaya hazırlanan diziyle ilgili yaşanan sorunun nedeni de merak konusu oldu.

Öte yandan kriz çözülmeden çekimlerin başlamayacağı öne sürüldü. Bu durum dizinin kanal değiştirip değiştirmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Krizin ne olduğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıca son olarak ''Kırmızı Oda'' dizisinde izleyici karşısına çıkan Uğur Yücel'in de kadroya katılma ihtimali olduğı belirtildi.