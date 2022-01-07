Ekranlara dönmeye hazırlanan EDHO'dan kahreden haber! Milyonluk dava açılıyor

ATV, EDHO dizisinin farklı bir isimle bir dijital platformda yayınlanacağı haberlerinin ardından harekete geçti. İddiaya göre, yapımcı şirket ve senariste 165 milyon TL değerinde dava açılacak.

ATV'nin reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yedinci sezonuyla ekranlara dönmesi beklenirken aniden yayından kaldırılmış ve ekranlara veda etmişti.

EDHO'nun ani bir kararla final yapması dizinin hayranlarını hüsrana uğratırken son günlerde yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Sevilen dizinin farklı bir isimle ATV yerine bir dijital platformda, kadrosunda Oktay Kaynarca olmadan yayınlanacağı gündeme gelmişti.

ATV DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR İDDİASI

ATV yönetimi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin farklı bir isimle dijital bir platformda yayınlanacağı yönünde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

ATV'nin, yapımcı şirket BVB Film Yapım ve senarist Bahadır Özdener'e 165 milyon TL'lik dava açacağı iddia edildi.

EDHO dizisinin bütün haklarının ATV'de olması nedeniyle başka bir kanalın veya yapımcının, EDHO dizisini veya bir benzerini her ne isim ve şekilde olursa olsun yayınlanmasının mümkün olmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Başrolünde usta oyuncu Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin, 200'üncü bölümüyle 26 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıkacağı duyurulmuştu.

Ancak ATV'de yayınlanan fenomen dizi EDHO, belirtilen tarihte ekranlara gelmemiş ve onun yerine ''Baba Parası'' adlı film yayınlanmıştı.

Daha sonra bu durumun yapım şirketi ve kanal yönetimi arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı ortaya çıkmıştı.

Bir türlü anlaşmaya varılmaması nedeniyle EDHO dizisi, final sezonu çekilmeden ekranlara veda eden yapımlar arasında yerini aldı.