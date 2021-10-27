Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştirecek? İzleyiciler kanalı boykot etti!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kanal mı değiştirecek? İzleyiciler kanalı boykot etti!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, günlerdir tanıtımı yapılmasına rağmen yayınlanmadı. Bu gelişmenin ardından dizinin yayın hayatına farklı bir kanalla devam edeceği iddia edildi.

6 sezondur yayın hayatına devam eden ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun 26 Ekim Salı akşamı başlaması gerekiyordu.

Ancak başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, kötü bir sürpriz yaşadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, günlerdir tanıtımı yapılmasına rağmen ATV yayın akışından çıkarıldı ve onun yerine başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yer aldığı ''Baba Parası'' filmi yayınlandı.

Diziyi izlemek için ekran karşısına geçen izleyicilerin şaşkınlıkla karşıladığı bu gelişme, adeta ülke gündemine oturdu.

KANALI BOYKOT ETTİLER

ATV tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle izleyiciler, kendisini kandırılmış hissetti.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan izleyiciler, #edhoatvyiterket etiketiyle tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

EDHO BAŞKA KANALDA MI YAYINLANACAK?

Sezon başından bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekibi ile ATV yönetimi arasında birtakım sorunların yaşandığına yönelik birçok iddia ortaya atılmıştı. Dizinin yedinci sezonunun geç başlamasının altında da bu krizin yattığı öne sürülmüştü.

200. bölümü 26 Ekim Salı akşamı yayınlanacağı duyurulan diziyle ilgili şaşırtan bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre yapım şirketi, ATV yönetimi sözleşme konusundaki sözünü tutmadığı için dizinin yeni bölümünü kanala teslim etmedi.

Bu krizin ardından yapımcılığını Bahadır Özdener'in üstlendiği BVB Yapım firmasının dizinin başka bir kanalda yayınlanması yönünde girişimlerde bulunacağı öne sürüldü.

Ancak 6 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonda yoluna, başka bir kanalla devam edip etmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

''KANAL D ALMAK İSTİYOR'' İDDİASI

Öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi ile ATV arasındaki krizin çözülmesinin kolay olmayacağı belirtilirken sosyal medyada, diziyi Kanal D'nin almak istediği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.