'Eskortluk yapacağım' demişti! Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Aygün Aydın'dan şaşırtan hamle

İş insanı Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Aygün Aydın, son olarak "Bu gidişle eskortluk yapacağım" açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı. Aygün cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

İş insanı Hakan Sabancı ile yazışmalarını sosyal medya hesabından ifşa ettiği için hapis cezası alan oyuncu Aygün Aydın, Türk milletine karşı hakaret içerikli ifadeler kullandığı için tepki çekmişti.

Aygün Aydın'ın sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık hazırladığı iddianamede, Aydın'ın 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapsini talep etti.

Bu haberin ardından Aydın, sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

''BU SÖZLERİ TÜRK MİLLETİNE SÖYLEMEDİM''

Avukatları tarafından dolandırıldığını iddia eden Aydın, "Param yok, elimdeki eşyaları sattım." diyerek maddi zorluk yaşadığını belirtti.

Aydın, aldığı cezayla ilgili ise "Ben bunları gerçekte Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim." açıklamasında bulundu.

''BU GİDİŞLE ESKORTLUK YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIM''

Aygün Aydın açıklamasının devamında ise, "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var." ifadelerine yer verdi.

TÜM GÖNDERİLERİNİ SİLDİ

Hakan Sabancı ile yaşadığı olaylardan sonra gündemden hiç düşmeyen Aygün, tüm bu yaşananların ardından flaş bir hamle yaptı.

Aygün, sosyal medya hesabı Instagram'da yer alan tüm gönderilerini sildi.

Instagram'da 911 bin takipçiye sahip olan Aygün, biyografi kısmına ise "Yeni bir vizyon arayışında.." yazdı.