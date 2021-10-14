Esra Bilgiç kaşlarına ve kirpiklerine ne kullanıyor? İşte Esra Bilgiç'in güzellik sırları

Esra Bilgiç kaşlarına ve kirpiklerine ne kullanıyor? İşte Esra Bilgiç'in güzellik sırları

Kanunsuz Toprakların Gülfem'i Esra Bilgiç güzelliği ile dikkati çekiyor. Gür kaşları ve uzun kirpikleri ile beğenilen oyuncunun güzellik sırları ise merak edilmeye başlandı.

Diriliş Ertuğrul dizisi ile karşımıza çıkan ve Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç, bu yeni yaşını kutluyor.

29 yaşına giren güzel oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde sergilediği performans ile hafızalara kazındı.

4 sezon TRT ekranlarında boy gösteren Bilgiç ani bir kararla Diriliş'ten ayrıldı ve Ramo dizisine başladı.

Murat Yıldırım ile Ramo dizisinde partner olan Bilgiç, "Sibel" karakterine hayat verdi.

Sibel karakteri ile sık sık sosyal medyada gündeme getirilen Bilgiç, şu sıralar FOX ekranlarında yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynuyor.

Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterini canlandıran oyuncunun güzellik sırları merak konusu oldu.

Gür kaşlarının ve uzun kirpiklerinin sırrını merak edenler, "Esra Bilgiç kaşlarına ve kirpiklerine ne kullanıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Esra Bilgiç kaşlarına ve kirpiklerine ne kullanıyor? İşte detaylar...

ESRA BİLGİÇ KAŞLARINA VE KİRPİKLERİNE NE KULLANIYOR?

"Zerre kadar estetiğe ihtiyacım yok" diyen Esra Bilgiç, Türkiye'nin doğal güzelliğe sahip olan ünlü isimlerinin başında geliyor.

Bilgiç'in özellikle gür kaşları ve uzun kirpikleri dikkati çekerken, hayranları ne kullandığını merak ediyor.

Oyuncu bu konu hakkında daha önce verdiği röportajlarda şu ifadeleri kullandı;

"Kaşlarımı şekillendirmek için bugüne dek hiçbir şey yapmadım, doğal hali böyle gür.

Ama kaş ve kirpikler hafif makyajdan bile olumsuz etkilenebildiğinden, Hint yağı kullanıyorum."





HİNT YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Saçlara iyi geliyor

Kabızlığa iyi geliyor

Eklem ağırlarına iyi geliyor

Kaşların gürleşmesini ve güçlenmesini sağlıyor

Karaciğeri koruyor

Kirpikleri uzatıyor

Cilde iyi geliyor

Cilt çatlaklarına iyi geliyor

Yara izlerine iyi geliyor