Esra Bilgiç kayıkta sere serpe uzandı! Yeşil elbisesiyle "Su gibi" dedirtti... Sırt dekoltesi de olay Diriliş Ertuğrul dizisinde ünlenen Esra Bilgiç, özel bir çekim için kamera karşısına geçti ve kayıkta poz verdi. Bilgiç, yeşil elbisesiyle su gibi salınırken, görenleri de büyüledi.

Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Esra Bilgiç, Türkiye'de tanınmaya başlandı. Bu dizide gösterdiği performans, herkesin gönlünde taht kurdu.

Güzelliği, sempatik ve samimi anlarıyla dikkatleri üzerine çeken Esra, akabinde de birçok projede yer aldı.

Diriliş Ertuğrul'dan sonra yurt dışında da tanınan Bilgiç, sosyal medyanın da dikkati üzerine çeken isimleri arasında yer alıyor.

Oyuncu son olarak özel bir çekim için kamera karşısına geçti ve verdiği pozlarla herkesi bir kez ertkilemeyi başardı.

Esra Bilgiç kusursuz

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, geçen zaman içerisinde popülaritesini artırmayı başardı.

Sadece kariyeri ile gündeme gelmek isteyen oyuncu, bir dönem Londra'da eğitim aldı.

Şimdilerde de hukuk eğitimi alan ancak ekranlardan kopmayan Bilgiç, yeşil elbisesi ile görenleri büyüledi.

Esra Bilgiç sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla hayranlarının aklını başından aldı.

Güzel oyuncunun karelerine hayranlarından yorum yağdı.