Esra Bilgiç kimdir? Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i...

Kanunsuz Topraklar bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken, başrol oyuncularının hayatı ise merak konusu oldu. Peki, Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç kimdir?

Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Murat Daltaban'ın yer aldığı Kanunsuz Topraklar, bugün başlıyor.

İlk bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizi, 1939 yılında ve Zonguldak'ta geçiyor.

Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinde, Esra Bilgiç başrol oynayacak.

Diriliş Ertuğrul ve Ramo gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Kanunsuz Topraklar'da Gülfem'i canlandıracak.

Bunun üzerine diziyi merak edenler, "Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç kimdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç kimdir? İşte detaylar...

GÜLFEM KARAKTERİ

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu olan Esra Bilgiç maden şirketi sahibi Malik'in kızı Gülfem'i canlandıracak. Uğur Güneş'in canlandırdığı Davut'la aşk yaşayan Gülfem'in hikayesi çarpıcı sahnelerle ekrana taşınacak.

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Bilgiç, Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu.

Bilgiç daha sonra Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümü'ne başladı.

Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisi ile oldu.

Burada Ertuğrul Gazi’nin eşi Halime Hatun karakterine hayat veren oyuncu daha sonra Kanal D ekranlarında Bir Umut Yeter adlı dizide Derya rolünü canlandırdı.

Bilgiç geçtiğimiz sezon Murat Yıldırım ile Ramo'da başrol oynadı ve Sibel karakterine hayat verdi.

Esra Bilgiç, 2014 yılından beri beraber olduğu Gökhan Töre ile 21 Ekim 2017 tarihinde evlendi. Çift, 17 Haziran 2019 tarihinde tek celsede boşandı.