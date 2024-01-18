Esra Bilgiç kırmızı çorabını giydi, koltuk pozu verdi "Kalp var bizde" Bir döneme damga vuran Ramo dizisiyle büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç, pozlarıyla gündemde. Ünlü oyuncu baştan aşağı kırmızı oldu, gören gözlerini alamadı.

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Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan ve son olarak Ramo dizisiyle ekranlarda boy gösteren Esra Bilgiç, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Televizyon ekranlarının aranan yüzlerinden biri haline gelen Esra Bilgiç, sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda aktif kullandığı sosyal medya hesapları ile de dikkat çekiyor.

Paylaştığı cesur pozlar ve günlük yaşantısına dair görüntülerle hayranlarını sürekli olarak mest eden ünlü oyuncu, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Güzelliği ve doğal şıklığıyla öne çıkan Esra Bilgiç, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Kırmızı tarzı nefes kesti

Baştan aşağı kırmızı giyinen Esra Bilgiç, cesur tarzıyla koltuğa çıktı. Verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Pozlara "Güzellik algım kesinlikle sensin", "Nur yüzlü kadın" gibi yorumlar geldi.