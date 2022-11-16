Esra Bilgiç kuğu gibi! Beyaz elbisesi ile sere serpe uzandı, bacaklarındaki o detay...

Esra Bilgiç kuğu gibi! Beyaz elbisesi ile sere serpe uzandı, bacaklarındaki o detay...

Güzelliği ile herkesi etkileyen Esra Bilgiç, özel bir derginin çekimleri için kamera karşısına geçti. Beyaz elbisesi ile kuğuya benzetilen Bilgiç, görenleri büyüledi.

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde yer aldı.

Dizide 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterine hayat veren güzel isim, dünya çapında tanınma fırsatı elde etti.

4. sezonun sonunda ani bir kararla diziden ayrılan Esra Bilgiç, Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandırdı.

Bu dizide hayal kırıklığına uğrayan ve setlere bir sene ara veren Bilgiç, 2020-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Ramo dizisinde Sibel'e hayat verdi.

Bu dizi sayesinde popülaritesini yeniden yükselten Esra Bilgiç, son olarak Kanunsuz Toprak dizisinde yer aldı.

Şu sıralar ekrandan uzak olan ve hukuk okuduğu bilinen Bilgiç, özel çekimlerde kamera karşısına geçiyor.

Ayrıca reklam anlaşmalarına da imza atan genç ve başarılı oyuncu, Atatürk dizisinde Madame Corinne karakteri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Güzelliği ve yeteneği ile baş döndüren Bilgiç, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla da adından söz ettiriyor.

"lofficielturkiye" dergisi için kamera karşısına geçen Esra Bilgiç, beyaz elbisesi ile adeta kuğuya benzetildi.

Esra Bilgiç büyüledi

Güzel ve başarılı oyuncu Esra Bilgiç, "lofficielturkiye" dergisinin çekimlerinde yer aldı. Güzelliğini sergileyen başarılı isim, beyaz elbisesi ile arzı endam etti.

Esra Bilgiç'in sosyal medya hesabından yayınladığı karelere hem Türk hem de yabancı hayranları yorum yağdırdı.

Halime Sultan göndermesi yapmayı ihmal etmeyenler, kalp emojileri iel sayfayı doldurdu. Bilgiç'in beyaz elbisesi dışında beyaz dantelli çorabı da dikkati çekti.

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