İddialı pozları mest ediyor! Esra Bilgiç mini etekli pozlarıyla beğeni topladı! 'Bu güzellik halis mi?'

İddialı pozları mest ediyor! Esra Bilgiç mini etekli pozlarıyla beğeni topladı! 'Bu güzellik halis mi?'

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncu son paylaşımıyla beğeni topladı..

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir iç çamaşırı firmasının reklam yüzü olarak gündeme gelen oyuncu sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenen Esra Bilgiç 2019 yılında bu evliliğini noktalamıştı.

Sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşım yapan Esra Bilgiç'in instagramda 7.1 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte Esra Bilgiç'in son instagram paylaşımları..