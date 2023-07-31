Esra Bilgiç sırt dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı! 'Eşsiz güzellik' Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Esra Bilgiç son Instagram paylaşımıyla büyük beğeni topladı. İşte beğeni toplayan son pozları..

Oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni topluyor.

14 Ekim 1992'de Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç oyunculul kariyerine Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile adım attı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir üne kavuşan Esra Bilgiç tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medyada oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Son Instagram paylaşımı büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in bu karelerine takipçilerinden yorum yağdı. Bir markanın çekimleri için kamera karşısına geçen Esra Bilgiç'in o pozları sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Esra Bilgiç'in son instagram paylaşımları..