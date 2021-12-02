Esra Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç 'yağız' bir delikanlı

Kanunsuz Topraklar dizisinde Gülfem karakterine hayat veren Esra Bilgiç, kardeşi ile gündeme geldi. Oyuncunun kardeşi Ali Bilgiç, yakışıklılığı ile görenleri mest etti.

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteri ile hayatımıza giren Esra Bilgiç, başarıdan başarıya koşuyor.

Güzel, genç ve Terazi burcu olan oyuncu, Halime karakteri ile adını birçok ülkede duyurmayı başardı.

Oldukça genç yaşlarda ve eğitimi devam ederken oyunculuğa başlayan Bilgiç, Ramo dizisinde patlama yaptı.

Ramo'da canlandırdığı Sibel karakteri ile sevilen ve doğallığını gözler önüne seren oyuncu, hayran kitlesini artırdı.

Londra'da kısa bir süre oyunculuk eğitimi alan ve futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğini sonlandıran Esra Bilgiç, şimdilerde Kanunsuz Topraklar'da yer alıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Uğur Güneş ile başrolü paylaşan Bilgiç, kardeşi ile gündeme geldi.

Güzel oyuncunun kardeşi Ali Bilgiç, yakışıklılığı ile sosyal medyada görenleri mest ediyor.

ESR BİLGİÇ'İN "YAKIŞIKLI" KARDEŞİ ALİ BİLGİÇ

Kanunsuz Topraklar dizisinde sergilediği oyunculuğu ile dikkati üzerine çeken Esra Bilgiç, güzelliği ile göz dolduruyor.

Oyuncunun güzelliğinin yanı sıra şimdilerde, kardeşinin yakışıklı oluşu gündeme geldi.

Ali Bilgiç sosyal medyayı aktif kullanan ve boyu-posu ile beğeni toplayan isimlerin başında geliyor.

Modellere taş çıkaran Ali Bilgiç, Ankara'da yaşıyor ve üniversite eğitimine devam ediyor.

Instagram hesabından paylaştığı karelerle gündem olan Ali Bilgiç, genç kızların favorisi konumunda.