Esra Bilgiç'in memleketini duyanlar şaşkınlık geçiriyor! Ünlü oyuncu bakın nereliymiş... Ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in hayatı merak uyandırdı. 31 yaşındaki Esra Bilgiç'in memleketini duyanlar şaşırıyor. Bakın ünlü oyuncu nereliymiş...

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Instagram paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenen Esra Bilgiç 2019 yılında bu evliliğini bitirmişti.

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandırdı. Bir senelik aranın ardından, ekranlara dönerek 2020-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin başrolünde Sibel Kaya karakterini canlandırdı.

2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde 16 bölüm Gülfem Paşazade karakterini canlandıran oyuncu son olarak Atatürk filminde Madame Corinne karakterini canlandırarak ekranlarda yer aldı.

Sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşım yapan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Esra Bilgiç'in hayatı merak ediliyor. Esra Bilgiç hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer alıyor.

İşte Esra Bilgiç'in memleketi...

Esra Bilgiç 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.