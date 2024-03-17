Esra Bilgiç başını örterek poz verdi! O kareye yorum yağdı... Ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in son Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte ünlü oyuncunun dikkat çeken o pozu...

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Netflix'te yayınlanan 'Romantik Hırsız' filmiyle gündemde olan Esra Bilgiç Katar'a gitti.

Esra Bilgiç başını örterek verdiği poz ile dikkatleri üzerine çekti. Esra Bilgiç'in o pozu takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Esra Bilgiç sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Hatun karakteri ile büyük bir üne kavuştu.

31 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol aldı.

Ünlü oyuncu son olarak Katar'da verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Katar'da başını örterek poz veren Esra Bilgiç'in o pozu büyük beğeni topladı.

Takipçileri Esra Bilgiç'in bu paylaşımının altına "Dünyalar güzeli", "Çok güzelsin" ve "Çok yakışmış" şeklinde yüzlerce yorum yaptı.

İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan o pozu...