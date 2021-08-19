Esra Ceyhan'ı görenler gözlerine inanamadı! Yıllar içindeki değişimi..

Ekranların bir dönem vazgeçilmez yüzlerinden olan Esra Ceyhan, değişimi ile dikkati çekiyor. Sunucuyu görenler gözlerine inanamazken, 52 yaşındaki Ceyhan'ın bir hayli kilo aldığı görüldü.

Esra Ceyhan, bir dönem gündüz kuşağının aranan yüzüydü.

Çok sayıda program sunan Ceyhan, gündüz kuşağında en çok izlenen isimlerden biriydi.

Ancak bir süre sonra ekranlardan çekildi ve yeniden gündüz kuşağında programlar sunmadı.

Bir dönemin programlarını izleyerek büyüdüğü Ceyhan, son hali ile şoke etti.

Ceyhan'ın son halini görenler tanımakta zorluk çekerken, sunucunun kilo alması gözlerden kaçmadı.

SON HALİ ŞOKE ETTİ

ATV ekranlarında yayınlanan ve bir klasik haline gelen Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye adlı programın başarılı sunucusu Esra Ceyhan, şimdiki haliyle gündem oldu.

52 yaşındaki Ceyhan "esraceyhanofficial" kullanıcı adı ile Instagram hesabından, kendisini takip edenler için sık sık paylaşım yapıyor.

Ceyhan'ın yeni halini görenler ise ünlü ismi tanımakta zorluk çekti.