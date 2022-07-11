Esra Dermancıoğlu'ndan dekolte şov! O poz sosyal medyayı salladı

Birçok başarılı projeee yer alan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı son pozu ile herkesin dikkatini çekti.

7 Aralık 1968 yılında dünyaya gelen Esra Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda eğitim aldı.

İlk olarak Avrupa Yakası'nda yer alan oyuncu, akabinde birçok başarılı dizide kendisini gösterme imkanı buldu.

Fatmagülün Suçu Ne? dizisinde Beren Saat ile kamera karşısına geçen Dermancıoğlu; Kırgın Çiçekler, Şahin Tepesi, Bir Zamanlar Çukurova ve son olarak Kaderimin Oyunu'nda yer aldı.

Oynadığı diziler sayesinde tanınan Esra Dermancıoğlu, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem olmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından son olarak ayna karşısında bir pozunu paylaşan oyuncu, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Esra Dermancıoğlu'ndan nefes kesen poz

Esra Dermancıoğlu sütyensiz pozunu takipçileriyle paylaştı. Dermancıoğlu o pozun altına, "Esra" notunu düştü. İddialı pozlarıyla dikkat çeken oyuncunun Instagram'da 557 bin takipçisi bulunuyor.

Ünlü ismin Instagram kullanıcıları ise paylaştığı son poza kayıtsız kalamadı.

Bugüne kadar birçok kez cesur pozlar paylaşan Esra Dermancıoğlu, hayranlarından tam not aldı.