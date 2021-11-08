Televizyonda cebindeki market fişini çıkararak inceleyen Mustafa Elitaş, Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı. Elitaş, vatandaşın enflasyonla hayat pahalılığını karıştırdığını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 24 TV ekranlarında Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı.

Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Elitaş, vatandaşın tartıştığı hayat pahalılığı meselesine cebindeki market fişiyle örnek verdi.

Vatandaşların artık fiyatlar üzerinden konuşmalar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Elitaş, cebinden çıkardığı market fişindeki soğan fiyatlarını karşılaştırdı.

CEBİNDEN MARKET FİŞİ ÇIKARIP İNCELEME YAPTI

Esra Elönü'yle birlikte inceleme yapan Elitaş, "Cumhur İttifakı, vatandaştan yüzde 66 oy almış bir ittifak. O günden bu yana baktığımızda, 'Ekmek 1 liradan 1 buçuğa çıkıyor. Simit 3 lira mı olsun?' tartışmaları ortaya çıkıyor. Soğanın 8 lira olduğunu yaşadık. Dün aldığım bir markette 1 lira 15 kuruş. Başka bir markette 1 lira 45 kuruş. Fişi de cebimde, alışverişi ben yaparım. Market adını söylemeyeyim. 30 kuruş fark var. Öbür marketten daha az aldım. Az zarar etmişim. Aldığım marketi söyleyeyim mi reklama girer mi? Tarım Kredi Kooperatifi marketinden aldım 1 lira 15 kuruşa. Yüzde 30 civarında fark var. Dün alışveriş yaptım. Bunlar dünkü fiyatlar." ifadelerini kullandı.

Esra Elönü'nün konuğu Mustafa Elitaş, ekranda market fişi inceledi VİDEO



"ENFLASYONLA HAYAT PAHALILIĞI FARKLI BİR KAVRAM"

Bir ürünün fiyatının tahmin edilemeyeceğine dikkat çeken Elitaş, "8 liraya çıkan soğan dönemini de yaşadık. Doğal şartlarla iklim koşullarıyla üretim miktarının, nakliyenin, sevkiyatın belirli olduğu ürünlerin fiyatları konusunda bir şey tahmin edebilmeniz mümkün değil.

Bunu farklı şeylerle değerlendirmeniz lazım. Vatandaşın en büyük şeyi şu, 'enflasyonla hayat pahalılığı' farklı bir kavram." dedi.

"BU FARK NORMAL DEĞİL"

Marketler arasındaki farkın da normal olmadığına dikkat çeken Elitaş, "Bence bu fark normal değil. 5 kuruş falan fark edebilir. İnsanoğlunun en çok tükettiği ürünlerden birisi olduğu için markette farklı bir şey vardır. Eğer o anda toplumun gözünde, aklında bir şey kaldıysa akılda kalana vurucu bir etiket takarsanız öbür fiyatlar daha ucuzmuş gibi gelir. Psikolojik bir etkidir.

"ÇOK TÜKETİLEN ÜRÜNÜN UCUZ OLMASI, ZİHİNDE UCUZ ALGISI YARATIR"

İnsanların toplumla konuşup değerlendirdiği bir meseleyi, çok tüketilmeye başlanılan bir ürünü eğer siz alırken zihninizde başkalarından daha ucuz, geçen haftadan daha ucuz miktarda olduğunu görürseniz, o anda o marketteki bütün ürünler size ucuz gelir.

Peynirin çeşidi çok fazladır ama soğanın çeşidi 2 veya 3 tanedir. 1 salkım domatesin fiyatını akılda tutabilirsiniz. Peynir, süt gibi çok çeşitli ürünlerin fiyatı akılda tutulmaz. 1 lira 15 kuruş olan soğan market önüne konulurken, marketteki diğer ürünler de ucuz mesajı verilebilir. " açıklamasında bulundu.