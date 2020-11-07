Esra Erol, 30 yıl önce Amerika'ya evlatlık giden Esra'nın öldüğü haberini duyurdu

30 yıl önce Amerika'ya evlatlık verilen ablasını ve Türkiye'deki kardeşini bulmak için Esra Erol'da programına katılan vatandaş, ablasının 2012'de öldüğünü öğrendi.

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Necati Güngül adlı vatandaş, yıllardır aradığı ablasını bulmak için katıldı:

Necati Güngül, programa 30 yıl önce Amerika'ya evlatlık verilen ablası Esra'yı ve hiç görmediği henüz altı aylıkken yuvaya bırakılan kardeşi Oğuz'u bulmak için geldi.

Kardeşi Oğuz dakikalar içinde bulunurken, iki kardeş ilk kez Esra Erol'da programında kavuştu.

Küçük yaşta aileleri tarafından Ankara'da bir yuvaya bırakılan kardeşlerin ablalarını birlikte aramaları da burada başladı.

AMERİKALI AİLE EVLATLIK ALDI

1989 yılında Esra Amerikalı bir aile tarafından evlatlık alınmak istenmiş. Prosedür gereği Esra'nın biyolojik babası Kenan Güngül ve annesi Tülay Hanım dan imza vermeleri istenmiş.

Anne baba Esra'nın Amerika'ya evlatlık verilmesini kabul etmelerinin ardından noterde gerekli imzalar atılmış.

10 yaşında Amerikalı aileye evlatlık verilen Esra, kardeşi Necati'yi bırakmak istememiş ve onu da peşinde götürmek istemiş ancak babaları Kenan Güngül onu yurttan çıkartıp çalıştıracağını söyleyerek bunu kabul etmemiş.

EN ACI VEDA

Esra 1989 yılında tam 10 yaşındayken Bud Evans ve Vickı Lynn Evans çiftine resmen evlatlık verilmiş.

89 yılının Mayıs ayında Amerika'ya götürülmeden önce kardeşini görmek isteyen Esra son kardeşi Necati ile vedalaşmak istemiş. Ve abla kardeş son kez yurdun önünde sarılarak birbirinden ayrılmış.

Necati Güngül, yıllarca ablası Esra'yı aramadık yer bırakmadığını söyleyerek son çare Esra Erol'un kapısını çaldığını belirtti.

Ablasına dair bildiği tek şey, evlatlık alındıktan sonra soyisminin Evans olarak değiştirildiği ve alan ailenin isimleriydi.

ESRA EROL ESRA'YI EVLATLIK ALAN BABA BUD EVANS'I BULDU

Esra Erol seyircisi bir mucizeye tanıklık etti. 30 yıl önce Amerikalı bir asker olarak Ankara'ya göreve geldiği sırada Esra'yı görüp eşiyle beraber evlatlık almaya karar veren Bud Evans bulundu. Program yetkilileri tarafından kendisiyle görüşüldü ve yaşlı adam o dönemleri çektiği bir video ile anlattı.

"ESRA'YI AMERİKA'YA GÖTÜRDÜK AMA SAHİP ÇIKAMADIK"

Yaşlı adam çektiği videoda, 1989 yılında Ankara Keçiören yurduna ziyarete gittiklerini ve Esra'yı ilk kez orada gördüklerini söyledi.

Kendisini çok masum ve sevimli buldukları için peşlerinde Amerika'ya götürmeye karar verdiklerini ve bunun karşılığında Esra'nın ailesine yüklü bir miktar para verdiklerini anlattı.

Esra'yı evlatlık alarak Amerika'ya götürdüklerini, bir süre herşeyin yolunda gittiğini belirtti.

Ancak Eşi Vicki Lynn in bir süre sonra psikolojik bir buhran geçirdiğini ve bu yüzden Esra'ya sürekli şiddet uygulamaya başladığını anlatırken, gözyaşlarını tutamadı.

O dönem Esra'yı bir psikoloğa götürdüğünü söyleyen Bud Evans, Esra'nın o evde şiddet gördüğünü söylemesinin ardından 1991 yılında devlet korumasına alındığını belirtti.

1992 yılında da başka bir aile tarafından evlatlık alınması için kendisinden imza istendiğini söylerken bu karar hayatımın en zor kararıydı dedi.

ESRA SHATTO AİLESİNDE

Şiddete maruz kaldığı için Bud ve Vicki Lynn ailesinden alınacak bir süre yuvada kalan Esra, 1992 yılında Shatto ailesi tarafından evlatlık alındı. Ve ismi Esra Renne Shatto olarak değiştirildi.

Yaptığı titiz araştırmalar sonucunda bu önemli bilgiye ulaşan Esra Erol, perşembe gün ki yayında ablası Esra'nın izini muhakkak bulacağının sözünü Necati Güngül'e verdi.

Ablasının kaderine ve yaşadıklarına çok üzülen Güngül ağlarken tüm Türkiye'yi de gözyaşlarına boğdu.

FİLMLERİ ARATMAYACAK GERÇEK BİR YAŞAM HİKAYESİ

Hayallerle gittiği okyanus ötesinde 2. bir soyismi alan Esra'nın kaderi burada da yakasını bırakmamış ve evlatlık alan aile tarafından şiddete maruz kalmıştı.

Bir süre yuvada kalan Esra başka aile tarafından da evlatlık alınarak henüz 13 yaşında üçüncü soyismini almıştı. Filmlerde izlense abartı sayılacak bu öykü, acı bir gerçekten başka birşey değildi.

ESRA EROL HABERİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE VERDİ

Yaptığı titiz araştırmalar sonucu Esra'nın izini bulan Esra Erol, büyük bir şok ile karşılaştı. Esra Renne Shatto ismini alan genç kadın, ne yazık ki 2012 yılında geçirdiği bir hastalığa yenik düşmüş ve hayata gözlerini yummuştu.

Haberi, konuğu Necati Güngül'e gözyaşları içinde veren Esra Erol, o yıllarda neler yaşandığını ayrıntısıyla anlattı.

KIZINA ESRA ADINI VERMİŞTİ

Yılları ablasını aramakla geçen Güngül, 2012 yılında bir kız evlat sahibi olmuş, ve kızına ablası Esra'nın adını vermişti. Kaderin bir cilvesi olacak ki, aynı yıl ablası Esra'nın vefat ettiğini öğrendi.

FOTOĞRAF SÜRPRİZİ

Ablasının 3 yaşında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafından başka elinde birşeyi olmayan Necati Güngül'e Esra Erol'dan büyük bir sürpriz geldi. Bir fotoğrafına bile razıyım diyen kardeşi Necati'ye ablası Esra'nın yetişkinlik halinin fotoğraflarını bulan Erol, tüm Türkiye'yi ağlattı.

3 YEĞENİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Necati Güngül'e, Esra Renne Shatto'nın ölüm haberinin verilmesinin ardından, bir de güzel bir haber verildi. Esra'nın 24, 22 ve 17 yaşlarında 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Program yetkilileri tarafından irtibata geçilen 3 kardeşte dayıları Necati Bey ile görüşmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi.