Esra Erol, 60 gündür kayıp olan Hülya'yı buldu

Esra Erol, anne Melek Akgül'ü kayıp olan ve öldü zannedilen kızı Hülya Akgül'e canlı yayında kavuşturdu.

Geçtiğimiz günlerde atv'de yayınlanan Esra Erol'da programına oğlu Muhammet İsmail Akgül ile katılan anne Melek Akgül kızı Hülya Akgül’e bir türlü ulaşamadıklarını, günlerdir hiç bir haber alamadıklarını ifade etti.

Esra Erol’dan yardım isteyen acılı anne öldüğünden şüphe ettiklerini söyledi.

Kayıp Hülya Akgül’ü bulmak için Esra Erol ve ekibi günlerce sokak sokak kayıp Hülya’yı aradı. Her ihbar değerlendirildi. Fakat Hülya Akgül’e ait en ufak bir ize rastlanmadı.

Doğan Güllüoğlundan şüphelenen aile, Hülya Akgül bulunana kadar canlı yayında Doğan’ın Hülya’yı öldürdüğünü iddia etti.

Hülya Akgül'ü Esra Erol buldu

Hülya Akgül’ü Esra Erol buldu. Esra Erol ve ekibinin yoğun çalışmaları sonucu Hülya Akgül’ün, Bursa Küçükbalıklı ilçesinde çadırda yaşadığı ve dilencilik yaptığı belirlendi.

Herkesin hayatından endişe ettiği Hülya Akgül bugün stüdyodaydı. Hülya’nın anlattıkları ve yaşadığı dram ise kan dondurdu.