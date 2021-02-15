Su tüketimine dikkat çekmek isteyen Esra Erol, suyun sözcüsü olmaları için 3 ile 10 yaş aralığındaki çocuklarla internet ortamında bir araya geldi.

Sunucu Esra Erol, dikkatsiz tüketim sonucunda azalan suya dikkat çekip, su tüketiminde bilinç yaratmak üzere küçük çocuklarla bir araya geldi.

Suyun sözcüsü olmaları için 3 ve 10 yaş aralığındaki çocuklarla internet ortamında bir araya gelen Esra Erol, suyun kontrollü kullanımına vurgu yaptı.

Erol, çocuklarla suyu dikkatli kullanmak için buluştuklarının altını çizerek onlara su tasarrufu hakkında bazı önerilerde bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

İklim değişikliğinin dünyamızı her yıl biraz daha ısıttığını, suyu gereksiz yere harcamamamız gerektiğinin altını çizdi.

Esra Erol, çocuklarla su tasarrufu görüşmesi yaptı VİDEO





"DÜNYAMIZIN GELECEĞİNİ, SİZ ÇOCUKLAR KORUYACAKSINIZ"

Çocuklara suyu nasıl koruduklarını soran Erol, çocuklardan şaşırtıcı cevaplar aldı. Bunun üzerine “Dünyamızın geleceğini, siz çocuklar koruyacaksınız.” dedi.

ÇOCUKLAR, SUYUN SÖZCÜSÜ OLACAKLARINI SÖYLEDİ

Görüşmenin sonunda çocuklar suyu dikkatli kullanacaklarına, dikkatli kullanmayanları uyaracaklarına hep birlikte söz vererek, suyun sözcüsü olduklarını ilan etti.