Esra Erol duyurdu! Hayranları merakla bekliyordu: Esra Erol'da ne zaman başlayacak?

Esra Erol'da programını takip edenler yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Açıklama ise Esra Erol'dan geldi. Bunun üzerine hayranları, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? sorusunu gündeme getirdi.

ATV'de yayınlanan ve herkesin severek takip ettiği Esra Erol'da programı, 25 Haziran'da sezon finali verdi.

Sezon finaline dair açıklama yapan Esra Erol, "2020-2021 sezonu koca bir dönem boyu bizi hiç yalnız bırakmayan sevgili seyircilerimize çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Esra Erol, eşi Ali Özbir ve çocukları ile tatile çıktı.

Tatilde Bergüzar Korel ile bir araya gelen ve sık sık fotoğraf paylaşan Erol'un programının ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu.

İzleyiciler, "Esra Erol'da ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor.

Konuyla ilgili beklenen açıklama ise Esra Erol'dan geldi. Erol açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Peki, Esra Erol'da ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'da programının ne zaman başlayacağı belli oldu. Esra Erol açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Erol, "Yeni sezon için hazırız. 30 Ağustos tarihinde kavuşuyoruz." dedi.

Hayranları bu açıklamanın ardından, heyecanla programın yayınlanacağı tarihi beklemeye başladı.



