Esra Erol'da Erdi Harmancı ve Gamze Eler arasındaki sorunların konuşulduğu sırada yerinden ok gibi fırlayan Gamze, Erdi'ye saldırdı. Sunucu Esra Erol o anlarda şaşkına döndü.

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Programa katılan Nergiz Çağlak, kızı Gamze Eler'in kayıp olduğu söyleyerek kızını kaçıran kişinin Erdi Harmancı olduğunu öne sürdü. Nergiz Çağlak, "Erdi önce Gamze'nin kuzeni Cansu'yu, sonra kızım Gamze'yi kaçırdı" ifadelerini kullandı.

Dini nikahlı eşi ve çocuğunu bırakıp başka biriyle evlendi

Programın sunucusu Esra Erol ise Erdi Harmancı'nın evli olduğunu ortaya çıkardı. Harmancı'nın imam nikahlı eşinden iki çocuk sahibi olduğunu ifade eden Esra Erol, "Dini nikahlı eşini ve çocuğunu bırakıp başka bir şehirde, başka birine kaçtı. Sonra o kıza resmi nikah yapmıştı" dedi.

Esra Erol şaştı kaldı: Canlı yayında bir anda saldırdı VİDEO



Küfürler havada uçuştu

Gamze'nin bulunmasının ardından Erdi ve Gamze arasında yaşananlar da ortaya çıktı. Gamze, Erdi'nin kendisine şantaj yaptığını iddia ederek Erdi'yi suçladı. Erdi ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Bu sırada küfürler hava uçuştu.

Canlı yayında saldırdı

İkili arasındaki iplerin daha da gerilmesinin ardından yerinden ok gibi fırlayan Gamze, Erdi'ye saldırdı. Bu anlarda arada kalan Esra Erol'da ne yapacağını bilemedi.

Ünlü sunucunun sessiz bir şekilde Gamze'ye müdahale edilmesini beklediği görüldü. Gamze sakinleştikten bir süre sonra bu sefer de Erdi'ye sert cisim fırlattı. Tarafların yatıştırılmasının ardından programa devam edilebildi.