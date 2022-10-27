Esra Erol sinirlerine hakim olamadı: Konuğu stüdyodan kovdu

Boşandığı eşi ile evliliği süresinde bir başka kadınla aşk yaşayarak düğün yapan Orçun'un sözlerine öfkelenen Erol, konuğa "Çık git stüdyodan" dedi.

Sabah kuşağının en çok izlenenlerinden Esra Erol'da programında akılalmaz bir olay yaşandı.

Zehra Hanım'ın boşandığı eski eşi Orçun'un, evlilikleri süresinde evi terk ederek yasak aşkıyla evlenmesi olayı, programa damga vurdu.

Çocuğunun velayetini almak şartı ile boşanmayı kabul eden Zehra, eski eşi ile stüdyoda yüzleşti.

Nikahlı karısını terk ederek sevgilisi ile düğün yapan Orçun, Esra Erol dahil stüdyodaki tüm misafirleri çileden çıkarttı.

"Zehra ile evlendiğim için çok pişmanım"

Boşanmalarından dolayı yaşadığı mutluluğu anlatan Orçun, "Çok pişmanım, Zehra'yı tanıdığım güne çok pişmanım. Evlendiğim için çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Yasak aşkına davul ve zurnalı bir düğün daha yapacağını söyleyen Orçun, ağır ifadelerini sürdürdü.

"Size yazıklar olsun. Biraz vicdan"

Şahsın cümleleri karşısında sakinliğini korumakta güçlük çeken Esra Erol, "Hiç utanmıyor musunuz bu cümleleri kurarken? Size yazıklar olsun. Birazcık insanlık, edep vicdan. Bu insan sizin çocuğunuzun annesi. Bana bazen nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz diyorsunuz ya, kalamıyorum. Sinirlerime hakim olamıyorum." şeklinde konuştu.

Orçun, stüdyodaki avukat ile münakaşasını sürdürürken, Esra Erol daha fazla dayanamadı.

"Çık git stüdyodan"

Esra Erol, "Allahınızdan bulun. Çık git. Çıkar mısın stüdyodan. Bu kadar da olmaz biraz insanlık ya. Bu kadar mı ar damarınız çatladı, bu kadar mı utanmaz olduk ya?" diyerek, Orçun'u stüdyodan kovdu.