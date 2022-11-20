Esra Erol'da 4 çocuğunu bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçmıştı! Bakanlık harekete geçti!

Esra Erol'un programında gündeme gelen olayla alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti..

Esra Erol'da programda ele alınan bir konuda 4 çocuğunu ve eşini terk edip TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki erkeğe kaçan 23 yaşındaki Gülizar Akbulut tüm Türkiye'yi şoka uğratmıştı.

Bu olay sosyal medyada uzun süre gündem oldu. Herkesi çok eden olay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gülizar için harekete geçti.

4 çocuk annesi Gülizar Akbulut, TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Şahin'e kendi isteğiyle kaçtığını, kocasına geri dönmek istemediğini söyleyerek izleyenleri şok etmişti.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği '4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Olayın duyulmasının hemen ardından Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğü ekiplerimiz konu ile ilgili ivedilikle inceleme başlatmıştır.

İstismara maruz kalan 16 yaşındaki çocuk hakkında gerekli incelemeler Şanlıurfa İl Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Habere konu olan kadın hakkında 18 yaş altı olan erkek çocuğuna istismarda bulunması ve 2018, 2019, 2020 ve 2022 doğumlu 4 çocuğunu terk ederek hayati tehlike oluşmasına sebebiyet vermesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakanlığımız hizmet modelleri kapsamında rehberlik, verilen aileye ise psikososyal destek hizmeti sağlanmıştır.

Torunlarının bakımını sağlamak istediğini belirten babaanne ve dedenin bu süreçte Bakanlığımız tarafından SED hizmeti ile desteklenmesi uygun görülmüştür. Süreci Bakanlık olarak yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."