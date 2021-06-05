Esra Erol'da 60 yaşındaki kadının anlattıkları pes dedirtti

60 yaşındaki kadın, 27 yıllık eşinden kendisinden 22 yaş küçük başka bir adam için ayrıldığını söyleyerek, "Termosumu açsın diye yardım istedim, sonra aşık oldum" dedi.

Esra Erol'un dün yayınlanan programına 60 yaşındaki Ayten Korkmaz damga vurdu.

Ayten Korkmaz, 27 yıllık eşini 38 yaşındaki Mustafa Korkmaz için terk ettiğini söyledi.

4 senedir birlikte olduğu Mustafa Korkmaz'ın evden gittiğini ifade eden Ayten Korkmaz, geri dönmesi için canlı yayında Mustafa Korkmaz'a çağrıda bulundu.

GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİ

Ayten Korkmaz ağlayarak eşi Mustafa Korkmaz için öldüğünü, eşinin her şeyi olduğunu, geri dönmesini istedi.

4 sene boyunca evli olduklarından bahseden Ayten Korkmaz, Mustafa Korkmaz'ın 3 sene sonra bir kadına gidiyorum dediğini, sonra cezaevine girdiğini anlattı.

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“TERMOSUMU AÇSIN DİYE YARDIM İSTEDİM, AŞIK OLDUM”

Ayten Korkmaz, 27 senelik eşinden Mustafa Korkmaz için ayrıldığını açıklayarak, eşinin kendisine Leyla dediğini, kendisinin de Mecnun dediğini sözlerine ekledi.

Ayten Korkmaz, "Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim, sonra aşık oldum." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ayten Korkmaz'ın canlı yayındaki ifadelerinin ardından Esra Erol'un programı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlık yaratan ilişkiye ilişkin paylaşımlar yaptı.