Euro
10.5501
-0.19%
Dolar
8.6668
-0.41%
Altın
527.01
0.68%
Borsa
1.433
0.34%
Bitcoin
316.369
-1.32%
EXEN Coin
34.96
4.89%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Esra Erol'da 60 yaşındaki kadının anlattıkları pes dedirtti

    60 yaşındaki kadın, 27 yıllık eşinden kendisinden 22 yaş küçük başka bir adam için ayrıldığını söyleyerek, "Termosumu açsın diye yardım istedim, sonra aşık oldum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 05.06.2021 - 12:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esra Erol'da 60 yaşındaki kadının anlattıkları pes dedirtti

    Esra Erol'un dün yayınlanan programına 60 yaşındaki Ayten Korkmaz damga vurdu.

    Ayten Korkmaz, 27 yıllık eşini 38 yaşındaki Mustafa Korkmaz için terk ettiğini söyledi.

    4 senedir birlikte olduğu Mustafa Korkmaz'ın evden gittiğini ifade eden Ayten Korkmaz, geri dönmesi için canlı yayında Mustafa Korkmaz'a çağrıda bulundu.

    GERİ DÖNMESİNİ İSTEDİ

    Ayten Korkmaz ağlayarak eşi Mustafa Korkmaz için öldüğünü, eşinin her şeyi olduğunu, geri dönmesini istedi.

    4 sene boyunca evli olduklarından bahseden Ayten Korkmaz, Mustafa Korkmaz'ın 3 sene sonra bir kadına gidiyorum dediğini, sonra cezaevine girdiğini anlattı.

    Esra Erol'da 60 yaşındaki kadının anlattıkları pes dedirtti ViDEO

    “TERMOSUMU AÇSIN DİYE YARDIM İSTEDİM, AŞIK OLDUM”

    Ayten Korkmaz, 27 senelik eşinden Mustafa Korkmaz için ayrıldığını açıklayarak, eşinin kendisine Leyla dediğini, kendisinin de Mecnun dediğini sözlerine ekledi.

    Ayten Korkmaz, "Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim, sonra aşık oldum." dedi.

    Esra Erol da 60 yaşındaki kadının anlattıkları pes dedirtti #1

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

    Ayten Korkmaz'ın canlı yayındaki ifadelerinin ardından Esra Erol'un programı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı.

    Birçok sosyal medya kullanıcısı şaşkınlık yaratan ilişkiye ilişkin paylaşımlar yaptı.

    Esra Erol da 60 yaşındaki kadının anlattıkları pes dedirtti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir