Esra Erol'da avukat Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran ve eşi Selami Kuran hakkında..

ATV'nin ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol'da, yorumcu olarak izleyicinin karşısına çıkan Avukat Hülya Kuran merak ediliyor. Peki Esra Erol'da avukat Hülya Kuran kimdir?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Esra Erol'da programı, seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Programa konu olan hadiseler üzerine yaptığı açıklamalar ve verdiği önerilerle dikkat çeken Avukat Hülya Kuran'ın kim olduğu merak ediliyor.

Programın sıkı takipçileri, Hülya Kuran ile birlikte eşi Selami Kuran ve oğlu Ahmet Faruk Kuran'ın hayatı hakkında araştırmalar yapıyor.

Avukat Hülya Kuran, kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile evli. Peki Esra Erol'da avukat Hülya Kuran kimdir? İşte Hülya Kuran ve eşi Selami Kuran hakkında bilgiler...

HÜLYA KURAN KİMDİR?

1972 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Hülya Kuran, ilk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamlamıştır.

1996 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Hülya Kuran, üniversiteden mezun olduğu yıl, kendisi gibi hukukçu olan Selami Kuran ile nikah masasına oturmuştur.

Özel bir avukatlık firmasında çalışan Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran bir hukuk profesörüdür. Çiftin Ahmet Kuran ve Zeynep Kuran adında 2 çocuğu vardır.

Hülya ve Selami Kuran çiftinin 2 evladından birisi olan Ahmet Faruk Kuran, annesi ve babası gibi avukattır. Aynı zamanda Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nda Gençlik Kolları Genel Sekreterliği yapmaktadır.

SELAMİ KURAN KİMDİR?

Prof. Dr. Selami Kuran, lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Doçentlik ve profesörlük unvanlarını ise Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edinmiştir. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukattır.

Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunmaktadır.