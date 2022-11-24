Petrol
84.68
-0.85%
Euro
19.3934
0.14%
Dolar
18.6222
0.01%
Altın
1.051
0.30%
Borsa
4858
0.08%
Bitcoin
315.383
0.54%
BTXN Coin
6.01
2.38%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Esra Erol'da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi

    Eşinin, başka bir adama kaçtığını anlatan adam, programda mesajları ifşa ettikten sonra kendinden geçti.
    • 24.11.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esra Erol'da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi

    ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programı, her gün yeni bir olay gündeme geliyor.

    Programda bu kez de skandal bir olay yaşandı.

    Konuklardan Ali Bey, eşi Sevim'in, Resul Korkmaz'a kaçtığını ifade ederek programa katıldı.

    Eşinin kaçtığını anlatan adam, hem stüdyodakileri hem de ekran başında programı izleyenleri şoke etti.

    Dini grup kuran adam Aşkım diye hitap etti

    Mümin isminde bir adamın kurduğu bir din grubunda kadınların olduğu belirtilirken Sevim'in de aralarında bulunduğu bu kadınların, Resul'a "Aşkım" şeklinde mesajlar attığı ifade edildi.

    Resul Korkmaz, Sevim'i kardeşten öte gördüğünü söylerken Sevim ve diğer kadınların, karısı Mahizer'den boşanabilmesi için sevgili rolü oynadıklarını anlattı.

    Esra Erol da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi #1

    "Benim kocamla senin karın beraber yaşıyorlar"

    "İlişkimizde görünürde bir sorun yoktu." diyen Ali, sosyal medyadan gelen bir mesajla eşinin başka biriyle beraber olduğunu öğrendiğini söyledi.

    Bu bilgiyi Resul Korkmaz'ın eşi Mahizer’den aldığını belirten Ali, "Mahizer, 'Benim kocamla senin karın beraber yaşıyorlar' dedi." şeklinde konuştu.

    Esra Erol'da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi VİDEO

    "Benim yuvamı yıktınız"

    Ali Bey, eşinin kaçtığı Resul Korkmaz'ın canlı yayında stüdyoya gelmesi üzerine Resul konuşmaya başladığında, "Sizin hayatınız yalan, benim yuvamı yıktınız." diyerek öfkelendi.

    Esra Erol da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi #2

    "Sevim'i 5 ay önce tanıdım"

    Yaşananları anlatması için söz verilen Resul ise, "Sevim’i 5 ay önce, Messenger gruplarımızda tanıdım." dedi.

    "Biz onun kardeşliğini yapıyoruz"

    "Ondan önce başka arkadaşlarım tanımış" diyen Resul, ilişkilerinin boyutunu ise kardeşten de öte olarak tanımladı. Grubun inanç ve din üzerine olduğunu ifade eden Resul Korkmaz, "Varlık özünde aynı şeylere inandığımız için biz onun kardeşliğini yapıyoruz. Bu arkadaşların görmeden inanmak dediği bir deyim var ya, işte bu takım insanlara karşı bizim savaşımız da birleşip bunları anlatmak." şeklinde konuştu.

    Esra Erol da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi #3

    "Beni dinlemeniz gerekiyor"

    Esra Erol, yazışmaların duygusal bir ilişkinin göstergesi olduğunu söylemesinin üzerine Mümin "Bunu çıkartmanız için beni dinlemeniz gerekiyor." şeklinde kendisi savundu.

    "Kardeşten de öteyiz"

    Ardından yayına telefonla bağlanan Sevim ise "Mümin Resul Bey izah etti, kardeşten de öteyiz." şeklinde konuştu.

    Resul Korkmaz'a bir evi paylaşmadığını belirten Sevim, duygusal yazışmaların sebebiyle ilgili ise grup arkadaşlarıyla böyle konuştukları yönünde açıklaması yaptı.

    Esra Erol da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi #4

    "Mümin Bey'le gönül ilişkim yok"

    Sevim canlı yayında, "Biz genel olarak biz diye konuşuyoruz, tekil konuşmayız. Ben İstanbul’a geldiğim zaman bizim Ali Bey’le 14 yıllık görünürde bir ilişkimiz vardı. Başka anlamda yoktu. Biz kendisiyle zaten konuşuyorduk. İstanbul’a tatil amaçlı geldim ama biz onunla karar vermiştik ve aynı evin içinde boşanmış halde bir yıl beraber yaşayacaktık çocuklarımız alışana kadar.

    Mümin Bey'le gönül ilişkim yok ama bu soruyu Mümin Bey’e sorun, karısıyla ilgili sorunlarını. Bu resimlerin neden ifşa edildiğini, bu yazıların bu şekilde neden abartıldığını anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

    Esra Erol da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi #5

    "Mahizer’le ayrılmak istediğimi söyledim"

    Resul ise "Ben yaklaşık 2 yıl öncesinde Mahizer’le ayrılmak istediğimi söyledim. 5 yıldır evliyiz, 3 aylık bebeğim var. Yaklaşık 2 senedir ben bunun kavgasını veriyordum." dedi.

    "Oyunun büyüğünü oynamayı seçtim"

    Esra Erol, Resul'e eşiyle problemlerinin Sevim’le bağlantısını sorunca "Ben bir oyun kurdum. Hani çocukken oyun yaparlardı ya yere para atarlardı, alacak mı almayacak mı diye bakarlardı aynı oyunun büyüğünü oynamayı seçtim." şeklinde konuştu.

    "Sadece Sevim değil, birçok kadın yardımcı oldu"

    Esra Erol, "Yere parayı attınız, Sevim mi aldı" diye sorunca Resul, "Sevim aldı, başka insanlar aldı, onlar da benimle ortak bir çalışma içerisinde Mahizer'den kurtulmamı istediler." dedi.

    "Sevim, Mahizer’den kurtulmanız için size nasıl yardım etti?" diye sorulunca “Bana yanlış anlaşılacak şekilde yazılarla ifadelerde bulunmasını istedim. Bunu o da diğer arkadaşlarım da biliyordu. Sadece Sevim değil, birçok kadın yardımcı oldu." dedi.

    Esra Erol da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi #6

    Ahlak çerçevesinde fotoğraf paylaşımı

    Sevim de bunu sadece kendisinin değil bütün grup arkadaşlarının yaptığını söyledi. Resul, mesajlar atan diğer 4 kadının ikisinin evli, ikisinin bekar olduğunu anlattı.

    Birbirlerine fotoğraflar da attıklarını söyledi ve "İnandırıcı olmak için ne kadar abartılırsa o kadar abartıyorduk tabii belli bir ahlak çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

    Resul, "Eşim 2 senedir ayrılmamak için elinden geleni yapıyor. Geçen sene ben evden gittim." dedi. Öte yandan Mahizer’in hamileyken canına kıymak istediğini anlatan bir mektup yazdığını da söyledi.

    Grupta dini konular konuşulduğu iddia edildi

    Bu sırada yayına bağlanan Mahizer ise 3 aydır eşinin Sevim’in yanında olduğunu söyledi.

    Resul'un kendisine arkadaşlarla gruplarda dini konularda konuştuğunu söylediğini anlattı. Mahizer, dün akşam Resul'un Sevim’in yanından kendisinin yanına geldiğini de ifade etti.

    Esra Erol da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi #7

    "Sevim'in İstanbul’a gitme sebebi Resul"

    İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise yayına bağlanarak grubun 10 kişilik olduğunu aktararak, "Sevim’in İstanbul’a gitme sebebinin Resul olduğunu biliyoruz." dedi.

    Grubun içeriğiyle ilgili ise sohbet ve dini paylaşımlar yapıldığını belirtti.

    "9 kadın 1 Resul"

    Esra Erol ise duydukları karşısında "9 kadın 1 Resul. Öyle bir şey ki bir gruba giriyorsun bir şeyler öğrenmek için, grubun içerisinde adının dışında her şey var." yorumunu yaptı. Resul ise telefondaki kişiyi tanımadığını söyledi.


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Sumağı bu şekilde kullanın, etkisi inanılmaz!
    Sağlık

    Sumağı bu şekilde kullanın, etkisi inanılmaz!

    Japonya, Almanya'yı son 15 dakikada mağlup etti
    Dünyadan futbol

    Japonya, Almanya'yı son 15 dakikada mağlup etti

    Görüş Bildir