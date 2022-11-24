Esra Erol'da eşinin kaçtığı adamı görünce sinir krizi geçirdi

Eşinin, başka bir adama kaçtığını anlatan adam, programda mesajları ifşa ettikten sonra kendinden geçti.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Esra Erol'da' programı, her gün yeni bir olay gündeme geliyor.

Programda bu kez de skandal bir olay yaşandı.

Konuklardan Ali Bey, eşi Sevim'in, Resul Korkmaz'a kaçtığını ifade ederek programa katıldı.

Eşinin kaçtığını anlatan adam, hem stüdyodakileri hem de ekran başında programı izleyenleri şoke etti.

Dini grup kuran adam Aşkım diye hitap etti

Mümin isminde bir adamın kurduğu bir din grubunda kadınların olduğu belirtilirken Sevim'in de aralarında bulunduğu bu kadınların, Resul'a "Aşkım" şeklinde mesajlar attığı ifade edildi.

Resul Korkmaz, Sevim'i kardeşten öte gördüğünü söylerken Sevim ve diğer kadınların, karısı Mahizer'den boşanabilmesi için sevgili rolü oynadıklarını anlattı.

"Benim kocamla senin karın beraber yaşıyorlar"

"İlişkimizde görünürde bir sorun yoktu." diyen Ali, sosyal medyadan gelen bir mesajla eşinin başka biriyle beraber olduğunu öğrendiğini söyledi.

Bu bilgiyi Resul Korkmaz'ın eşi Mahizer’den aldığını belirten Ali, "Mahizer, 'Benim kocamla senin karın beraber yaşıyorlar' dedi." şeklinde konuştu.

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"Benim yuvamı yıktınız"

Ali Bey, eşinin kaçtığı Resul Korkmaz'ın canlı yayında stüdyoya gelmesi üzerine Resul konuşmaya başladığında, "Sizin hayatınız yalan, benim yuvamı yıktınız." diyerek öfkelendi.

"Sevim'i 5 ay önce tanıdım"

Yaşananları anlatması için söz verilen Resul ise, "Sevim’i 5 ay önce, Messenger gruplarımızda tanıdım." dedi.

"Biz onun kardeşliğini yapıyoruz"

"Ondan önce başka arkadaşlarım tanımış" diyen Resul, ilişkilerinin boyutunu ise kardeşten de öte olarak tanımladı. Grubun inanç ve din üzerine olduğunu ifade eden Resul Korkmaz, "Varlık özünde aynı şeylere inandığımız için biz onun kardeşliğini yapıyoruz. Bu arkadaşların görmeden inanmak dediği bir deyim var ya, işte bu takım insanlara karşı bizim savaşımız da birleşip bunları anlatmak." şeklinde konuştu.

"Beni dinlemeniz gerekiyor"

Esra Erol, yazışmaların duygusal bir ilişkinin göstergesi olduğunu söylemesinin üzerine Mümin "Bunu çıkartmanız için beni dinlemeniz gerekiyor." şeklinde kendisi savundu.

"Kardeşten de öteyiz"

Ardından yayına telefonla bağlanan Sevim ise "Mümin Resul Bey izah etti, kardeşten de öteyiz." şeklinde konuştu.

Resul Korkmaz'a bir evi paylaşmadığını belirten Sevim, duygusal yazışmaların sebebiyle ilgili ise grup arkadaşlarıyla böyle konuştukları yönünde açıklaması yaptı.

"Mümin Bey'le gönül ilişkim yok"

Sevim canlı yayında, "Biz genel olarak biz diye konuşuyoruz, tekil konuşmayız. Ben İstanbul’a geldiğim zaman bizim Ali Bey’le 14 yıllık görünürde bir ilişkimiz vardı. Başka anlamda yoktu. Biz kendisiyle zaten konuşuyorduk. İstanbul’a tatil amaçlı geldim ama biz onunla karar vermiştik ve aynı evin içinde boşanmış halde bir yıl beraber yaşayacaktık çocuklarımız alışana kadar.

Mümin Bey'le gönül ilişkim yok ama bu soruyu Mümin Bey’e sorun, karısıyla ilgili sorunlarını. Bu resimlerin neden ifşa edildiğini, bu yazıların bu şekilde neden abartıldığını anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"Mahizer’le ayrılmak istediğimi söyledim"

Resul ise "Ben yaklaşık 2 yıl öncesinde Mahizer’le ayrılmak istediğimi söyledim. 5 yıldır evliyiz, 3 aylık bebeğim var. Yaklaşık 2 senedir ben bunun kavgasını veriyordum." dedi.

"Oyunun büyüğünü oynamayı seçtim"

Esra Erol, Resul'e eşiyle problemlerinin Sevim’le bağlantısını sorunca "Ben bir oyun kurdum. Hani çocukken oyun yaparlardı ya yere para atarlardı, alacak mı almayacak mı diye bakarlardı aynı oyunun büyüğünü oynamayı seçtim." şeklinde konuştu.

"Sadece Sevim değil, birçok kadın yardımcı oldu"

Esra Erol, "Yere parayı attınız, Sevim mi aldı" diye sorunca Resul, "Sevim aldı, başka insanlar aldı, onlar da benimle ortak bir çalışma içerisinde Mahizer'den kurtulmamı istediler." dedi.

"Sevim, Mahizer’den kurtulmanız için size nasıl yardım etti?" diye sorulunca “Bana yanlış anlaşılacak şekilde yazılarla ifadelerde bulunmasını istedim. Bunu o da diğer arkadaşlarım da biliyordu. Sadece Sevim değil, birçok kadın yardımcı oldu." dedi.

Ahlak çerçevesinde fotoğraf paylaşımı

Sevim de bunu sadece kendisinin değil bütün grup arkadaşlarının yaptığını söyledi. Resul, mesajlar atan diğer 4 kadının ikisinin evli, ikisinin bekar olduğunu anlattı.

Birbirlerine fotoğraflar da attıklarını söyledi ve "İnandırıcı olmak için ne kadar abartılırsa o kadar abartıyorduk tabii belli bir ahlak çerçevesinde" ifadelerini kullandı.

Resul, "Eşim 2 senedir ayrılmamak için elinden geleni yapıyor. Geçen sene ben evden gittim." dedi. Öte yandan Mahizer’in hamileyken canına kıymak istediğini anlatan bir mektup yazdığını da söyledi.

Grupta dini konular konuşulduğu iddia edildi

Bu sırada yayına bağlanan Mahizer ise 3 aydır eşinin Sevim’in yanında olduğunu söyledi.

Resul'un kendisine arkadaşlarla gruplarda dini konularda konuştuğunu söylediğini anlattı. Mahizer, dün akşam Resul'un Sevim’in yanından kendisinin yanına geldiğini de ifade etti.

"Sevim'in İstanbul’a gitme sebebi Resul"

İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise yayına bağlanarak grubun 10 kişilik olduğunu aktararak, "Sevim’in İstanbul’a gitme sebebinin Resul olduğunu biliyoruz." dedi.

Grubun içeriğiyle ilgili ise sohbet ve dini paylaşımlar yapıldığını belirtti.

"9 kadın 1 Resul"

Esra Erol ise duydukları karşısında "9 kadın 1 Resul. Öyle bir şey ki bir gruba giriyorsun bir şeyler öğrenmek için, grubun içerisinde adının dışında her şey var." yorumunu yaptı. Resul ise telefondaki kişiyi tanımadığını söyledi.