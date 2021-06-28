Esra Erol'da final mi yaptı, neden yok? Esra Erol'da yeni sezonda devam edecek mi?

Esra Erol'da final mi yaptı, neden yok? Esra Erol'da yeni sezonda devam edecek mi?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programı, ATV'nin yayın akışında yer almadı. Peki Esra Erol'da final mi yaptı, neden yok? Esra Erol'da yeni sezonda devam edecek mi?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarına gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da, her bölümüyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Ancak söz konusu program, ATV'nin bu haftaki yayın akışında yer almadı. Esra Erol'da programını yayın akışında göremeyen izleyiciler, Esra Erol'da programının akıbeti hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Esra Erol'da final mi yaptı, neden yok? Esra Erol'da yeni sezonda devam edecek mi? İşte detaylar...

ESRA EROL'DA NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dizi, program ve yarışmalar birer birer sezon finali ya da final yapmaya başladı, bunlardan biri de Esra Erol'da oldu.

Ekranlarda yaz diziler boy gösterirken ATV ekranlarının sevilen reality programlarından biri olan ve canlı olarak yayımlanan Esra Erol'da'dan da bir sezon finali haberi geldi.

Sunucu Esra Erol, 25 Haziran 2021 Cuma günü yayımlanan son bölümde, ''Bir sezon finalinin daha sonuna geldik.'' szöleriyle programın sezon finali yaptığını duyurdu.

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Pandemi sürecinde hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Esra Erol'da programının hayranları, Esra Erol'da yeni sezon ne zaman? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Esra Erol’da programının yeni sezonu tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak önceki yıllara bakıldığında, söz konusu programın Eylül ayında yeni sezonu ile ekranlarda olacağı düşünülüyor.