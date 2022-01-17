ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan bir kişi, evi terk eden karısının çocuklarına zarar vereceğinden korktuğunu belirterek "Yeni doğan bebeğimizi öldürdü" dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da, programında bugün kan donduran bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep’te yaşayan İsmail Panoğlu, kendisini en yakın akrabasıyla aldatan eşi Rümeysa'nın çocuklarını alarak evi terk ettiğini ve her yerde eşini aradığını ifade etti.

"YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Henüz 17 yaşındayken İsmail Paloğlu’na kaçan Rümeysa Hanım, 2 gün sonra babasının evine dönerek doğum yaptığını ve bebeği öldürüp, bir poşete koyarak, sobanın yanına bıraktığını iddia etti.

"ÇOCUKLARIMA ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

İsmail Bey ailesinin tehditleriyle evlenmek zorunda kaldığını söyleyerek "Yeni doğan bebeğimizi öldüren karım Rümeysa’nın iki çocuğumuza da zarar vermesinden korkuyorum" dedi.

Programda önemli açıklamalarda bulunan İsmail Bey, eşinin kendi ağzıyla "Çocuklarımı da kendimi de öldüreceğim" dediğini canlı yayında açıkladı. Bu şok iddia karşısında izleyiciler buz kesti.

Esra Erol'da kan donduran iddia: Karım yeni doğan bebeğimizi öldürdü VİDEO

RÜMEYSA: BU KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ

Canlı yayına bağlanan Rümeysa, Esra Erol’un ceza aldın mı sorusuna ise "16 yaşındaydım. Bu kimseyi ilgilendirmez" cevabını verdi.